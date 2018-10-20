Диктант проверит уровень исторических знаний у военных Петербурга и Ленобласти

Диктант был приурочен к 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщают в ЗВО.





Проверку знаний по истории проходили офицеры, сержанты и солдаты во всех соединениях и воинских частях Западного военного округа, а также курсанты высших военных учебных заведениях Минобороны РФ, дислоцированных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.





В рамках проекта было развернуто 76 интерактивных площадок. Главной площадкой стала библиотека Санкт-Петербургского Суворовского военного училища.