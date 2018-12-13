Петербуржцы зажгут свечи в окнах в память о блокаде Ленинграда

В День празднования 75-летия снятия блокады Ленинграда, 27 января, когда на Северную столицу опустится темнота, в городе пройдет памятная акция. В ходе неё, сообщает «Фонтанка», петербуржцы выключат свет в своих квартирах и на несколько мгновений зажгут свечи в окнах – это дань традиции. Она существует уже несколько лет – люди зажигают свет в память о блокаде Ленинграда.







Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что минута молчания пройдёт в Петербурге в день Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что минута молчания пройдёт в Петербурге в день снятия блокады . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Также принять участие в акции можно виртуально. Для этого нужно воспользоваться приложением «Свеча памяти». Чтобы зажечь свечу в смартфоне, нужно будет просто запустить приложение, найти изображение с видом окна и горящей свечи и коснуться его. Массово зажигать виртуальные свечи будут на Дворцовой площади в 20:15. Акция продлится примерно 15 минут. Отметим, что праздничный день завершится салютом – его запустят от Петропавловской крепости в 21:00.