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Петербуржцы зажгут свечи в окнах в память о блокаде Ленинграда
17:45
Тэги: блокада, акция памяти, дворцовая площадь
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