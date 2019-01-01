“90-е на КАДе”: двое на BMW в час пик напали на водителя, вырвали зеркала, украли телефон и скрылись

Информация о случившемся появилась в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург”. Пострадавший мужчина написал, что конфликт между ним и водителем BMW произошл из-за того, что водителю иномарки не понравилась скорость.





Тогда водитель BMW “подрезал” пострадавшего, вышел из машины и напал на него.





“Двое на БМВ устроили беспредел на КАД, им не понравилась моя скорость. Остановили меня подрезав и напали”, - пишет пострадавший.





Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"/vk.com



Он также сообщает, что неизвестные вырвали все зеркала у машины, украли телефон, помяли дверь и скрылись с места происшествия.





“Сняли свой госномер, чтобы я не запомнил и скрылись. Есть свидетели”, - сообщает мужчина.