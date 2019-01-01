Полиция Петербурга ищет взрывные устройства в «Лахте-2»

Днем 25 января в районные суды Санкт-Петербурга поступил ряд электронных писем с угрожающим содержанием. Об этом сообщает «Фонтанка». В письмах говорилось о том, что бизнес-центр «Лахта-2» на улице Оптиков в Приморском районе Петербурга заминирован.





«Взрывные устройства расставлены соратниками в здании и около него в сумках и пакетах. Без эвакуации будут жертвы. Ответственность берем на себя полную и всеобщую» – такую информацию прислали неизвестные.





Позже в полицию Петербурга, сообщает «Фонтанка», поступило заявление о том, что в «Лахте-2» находятся взрывные устройства. Около 16:00 полиция выехала на улицу Оптиков для проверки здания.





Пока о личности тех, кто сообщил судам о заминировании, ничего неизвестно. Правоохранители ведут проверку.



