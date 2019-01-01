140 пассажиров оказались в “плену” Пулково из-за скользкой полосы

Все злоключения пассажиров рейса “Санкт-Петербург - Якутск” начались еще утром 25 января. Рейс, который должен был приземлиться в Якутске, не смог это сделать и ушел на запасной аэродром в Нерюнгри. Об этом пишет “Собака.ru” со ссылкой на авиакомпанию.





В результате 140 пассажиров, который должны были вылетать из Петербурга в Якутск в 17:00, не смогли это сделать. Теперь вылет запланирован на 23:00. Пассажирам авиакомпании “Якутия” придется ждать около 7 часов свой вылет.