Петербуржец защищался от нападения уголовников и сам попал под статью

По рассказам 38-летнего Кирилла Куркина РИА Новости, 12-го января он возвращался домой, как у входа в дом он увидел двух молодых людей в состоянии сильного алкогольного опьянения. Они вели себя шумно и били железную тележку об стену. Мужчина сделал им замечание, из-за чего получил ногой по животу. Зайдя в подъезд, парни не прекращали шуметь, от чего Куркин сделал им повторное замечание. После этого один из молодых людей взялся за кирпич и собирался проломить Кириллу череп. Это заставило второго взять травматический пистолет и выстрелить в обоих преступников.





Куркин вызвал скорую помощь и ждал ее с пострадавшими. По словам очевидцев, полицейские заявили, что мужчине надо было сначала позволить себя ударить, а потом стрелять. В итоге нападавшие были госпитализированы, а самого Куркина арестовали, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.





По словам петербуржца, нападавшим было по 18-20 лет и они уже отбывали наказание за грабеж, умышленное уничтожение имущества, хулиганство. После инцидента с Куркиным оба удалили свои аккаунты в социальных сетях, сообщили РИА Новости.





Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Кириллу Куркину грозит до двух лет лишения свободы по статье УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".



