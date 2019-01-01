"ПетербургГаз" проверил оборудование Вечных огней

В рамках подготовки к празднованию 75-летнего юбилея снятия фашистской блокады Ленинграда сотрудники компании «ПетербургГаз» проверили Вечные огни. Об этом 25 января сообщает газораспределительная организация «ПетербургГаз».





Внеплановое техническое обслуживание систем газоснабжения мемориальных комплексов провели в нескольких местах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Среди них Вечные огни на Марсовом поле, мемориальном кладбище, Серафимовском кладбище, площади Победы. А также: мемориал перед стелой «Город воинской славы» в г. Колпино, мемориал «Вечный огонь на братской могиле рабочих и матросов» в г. Кронштадт, мемориал «Братская могила советских воинов» в Верхнем парке г. Красное Село, мемориал «Приморский» ансамбля «Зеленый пояс Славы» в г. Петродворец и Воинский мемориал в г. Зеленогорск.





Сообщается, что сотрудники «ПетербургГаз» в ходе своих действий проверили газопроводы, очистили от нагара и копоти чаши и горелочные устройства, привели в порядок прилегающую территорию. Нарушений выявлено не было.



