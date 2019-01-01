Статус “суперснежный” январь 2019 года подкрепит надвигающийся на Петербург снегопад

В 2011 году, сообщает комитет по благоустройству, за первый месяц выпало 82 сантиметра снега, а за 25 дней 2019 года - уже 83 сантиметра. Цифра непременно вырастет, отмечают в ведомстве, так как на Петербург надвигается еще один заряд снега.





По прогнозам, 26 января может выпасть до 9 сантиметров снега.





За весь снежный период с дорог тротуаров было вывезено около 1,5 млн кубов снега. Ровно месяц дорожные службы Петербурга работают в усиленном режиме. Сегодня улицы убирают 1161 единица техники и 1061 специалист ручной уборки.





Отмечается, что даже у снегоприемных и снегоплавильных пунктов наблюдаются очереди.