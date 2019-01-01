В Ленинградской области вертолетом санавиациии перевозили обгоревшую пенсионерку

Женщину, пострадавшую в пожаре в Ленинградской области, спасал вертолет санавиации. Он доставил её из Приозерска в Токсово и передал в руки врачей. Об этом пишет «Мойка78» со ссылкой на информацию от Национальной службы санитарной авиации.





Известно, что у пострадавшей пенсионерки диагностировали ожог 50% поверхности тела, а в частности, лица, шеи, груди, рук, живота. Кроме того зафиксировали ожог верхних дыхательных путей.





Сейчас о состоянии пострадавшей ничего не сообщается. Также неизвестно, по какой причине произошел пожар, где она получила ожоги.



