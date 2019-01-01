8-ю Красноармейскую заволокло паром из-за прорыва трубы (ВИДЕО)

Очевидцы в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург” сообщают о прорыве трубы с горячей водой возле одного из домов по улице 8-я Красноармейская. Плотный дым полностью заволок территорию улицы и мешает не только специалистам подойти к месту прорыва, но и жителям города идти по тротуару.





Фото: г руппа “ДТП и ЧП Санкт-Петербург”/vk.com



Некоторые сравнивают ситуацию с происходящим в фильме “Сайлент Хилл”, другие сетуют, что машина оказалась в зоне прорыва и теперь ее никак не забрать.









Фото: г руппа “ДТП и ЧП Санкт-Петербург”/vk.com



Ранее в Gazeta.SPb сообщала о том, что Ранее в Gazeta.SPb сообщала о том, что фонтан воды высотой в пять этажей забил на Маршала Жукова. (Кира Ущевская, Gazeta.SPb)