На почве ревности мигрант зарезал ножом возлюбленную и пытался убить себя

“Убийство на почве ревности” - такой приговор утвердила прокуратура Калининского района, сообщают сотрудники ведомства.





В ходе следствия стало ясно, что в начале августа 2018 года гражданин Узбекистана прибыл в квартиру своей сожительницы на проспекте Металлистов. Между мужчиной и женщиной произошла ссор на почве ревности и тогда обвиняемый ударил возлюбленную ножом в грудь.





От полученных травм женщина скончалась. После мигрант пытался убить себя, однако ему была своевременно оказана медицинская помощь. Свою вину мужчина признал.





За совершение убийства обвиняемому грозит наказание до 15 лет лишения свободы.