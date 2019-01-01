В рамках памятной акции активисты угостят россиян настоящим хлебом блокадного Ленинграда





В честь освобождения Ленинграда в рамках акции оркестр сыграет симфонию Шостаковича.





Как заявил руководитель Департамента молодёжных проектов ОНФ Игорь Кастюкевич, данная акция - это уникальная возможность отдать дань уважения людям, которые пережили то тяжелейшее время.





27 января пройдет всероссийская акция "Открытка памяти", посвященная 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады Фашисткой Германии, длительность которой составляла почти 900 дней. Активисты "Молодежки ОНФ" приготовят хлеб по оригинальному рецепту времен блокадного Ленинграда, который смогут попробовать участники акции. Каждому желающему будет выделены ровно 125 граммов суточной нормы хлеба для жителей города военного времени, сообщают в пресс-службе "Молодежки ОНФ".