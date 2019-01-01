К поиску источника едкого запаха в Кировском районе подключилось МЧС

Сегодня, 25 января, сотрудники МЧС в ответ на многочисленные жалобы жителей Кировского района на едкий запах приехали туда с проверкой. Об этом пишет Telegram-канал «Аварийный Петербург».





По результатам проверки оказалось, что источник неприятного запаха находится вне Кировского района. МЧС проверило всё, откуда может исходить едкая вонь: и мусорные баки, и квартиры на предмет возгорания, но ничего не нашло. Ведомство высказало предположение, что запах приносит ветер из Красносельского района





Напомним, что жалобы на едкий запах, напоминающий кому-то гарь от помойки, для кого-то просто удушливый, стали поступать от жителей Кировского района еще вечером 24января. Пока причина появления едкого запаха не установлена.



