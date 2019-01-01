Десять водителей Ленобласти, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, лишили прав

Лужская городская прокуратура Ленинградской области провела проверку, в ходе которой выяснилось, что не все жители могу быть допущены до управления транспортным средством. Об этом сообщает прокуратура региона.





Проверка показала, что некоторые граждане, имеющие водительские удостоверения различных категорий, страдают алкоголизмом и наркоманией.





Так, житель Лужского района на протяжении длительного периода времени состоит на диспансерном учете у врача-нарколога с диагнозом “синдром зависимости, вызванный употреблением опиатов”. Но при этом он имеет водительские права.