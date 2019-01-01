Военные позаботились о дорогах Петербурга и решили доставить танки в центр города альтернативным методом

В Западном-военном округе для сохранности дорог решили погрузить гусеничные танки на специальные тралы, которые и привезут на Дворцовую площадь военную технику.





Таким способом в центр Петербурга доставят 15 единиц техники. Среди них легендарный танк Т-34 и боевые машины пехоты БМП-3. После парковки полуприцепов, технику выгрузят на площадь.





Всего в параде планируют принять около 80 образцов военной техник и 2,5 тысячи военнослужащих. Возглавит колонну танк Т-34.



