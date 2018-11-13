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ВЦИОМ: только 3% россиян уверены, что найти работу после вуза легко

15:28
Тэги: вуз, вциом, опрос
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Тэги: вуз, вциом, опрос



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