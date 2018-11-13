ВЦИОМ: только 3% россиян уверены, что найти работу после вуза легко

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опросил жителей России и узнал их мнение по поводу того, легко ли человеку найти работу сразу после выпуска из вуза. Всего в опросе принимало участие 1,6 тыс россиян старше 18 лет. Об этом 25 января пишет ТАСС.





Оказалось, 55% жителей России утверждает, что найти работу после окончания учебного заведения очень трудно. Если человек только что выпустился из вуза, то найти ему работу невозможно – в этом уверено 20% россиян. И, наконец, оптимистично настроенными оказались только 3% респондентов: они убеждены, что устроиться на работу после вуза вполне реально и даже не сложно.





Кстати, за последние 10 лет ( с 2009 по 2019 гг) на 5% выросла доля тех, кто считает, что найти работу после вуза тяжело. Примечательно, что к респондентам с таким мнением больше относятся люди зрелого возраста. Что работу найти невозможно, больше уверены пожилые люди. А те, кто думает, что устроиться после вуза легко – в основном сами студенты.



