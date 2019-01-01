На смену морозам Ленобласти придут снег и метель

В региональном отделении ГУ МЧС по Ленинградской области предупреждают, что на дорогах также будет гололед. А при условии снегопада и плохой видимости, предупреждают спасатели, необходимо соблюдать скоростной режим.





Так, 27 и 28 января, спасатели предупреждают о гололедице. В связи с плохими погодными условиям также может возникнуть вероятность обрыва и замыкания линий электропередач объектов экономики, транспорта и жилого фонда.





Пешеходов также просят быть внимательными, поскольку участили случаи травматизма населения из-за снегопада и гололеда в пешеходных зонах.