Bellator планирует провести в Петербурге турнир по смешанным единоборствам

Соревнование хотят провести в Петербурге в 2019 году.

Еще одним городом-претендентом проведения турнира может стать Екатеринбург или Москва.



На данный момент американская организация Bellator и российская сторона пытаются утрясти детали соглашения.



Стоит напомнить, что завтра, 26 января, в финале Гран-при Bellator сойдутся в бою Федор Емельяненко и Райан Бейдер.



(Егор Сомкин, Gazeta.SPb )

фото: instagram

