Пожар на Тележной был не случайным, считают депутаты Петербурга

Депутаты Петербурга просят разобраться в ситуации вице-губернатора Николая Линченко, пишет “Мойка78” со ссылкой на депутатов фракции “Справедливая Россия”.





Парламентарии считают, что серия поджогов связана с умышленным доведением здания до ненадлежащего состояния. Также депутаты считают, что не верно приписывать все пожары в подобных зданиях бездомным.





С просьбой разобраться депутаты обратились к новому вице-губернатору, который теперь отвечает за строительный блок и курирует работу комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников.