Центральный военно-морской музей отмечает 310-летие

Музей был открыт еще во времена Петра Великого, 24 января 1709 года по новому стилю и именовалась Модель-камерой. Располагался музей в Главном Адмиралтействе.





Спустя почти век Модель-камера получила название «Морской музеум» и постепенно пополняла свою коллекцию, которая стала приобретать популярность в мировом масштабе. Со временем Музей стал состоять из 6 филиалов, в числе которых крейсер «Аврора», «Дорога жизни», Кронштадтская крепость. Посетители музеев могут ознакомиться с моделями кораблей масштабом 1:12, личными вещами Петра I, знаменитыми картинами художников-маринистов, с оригинальными рукописями времен создания военно-морского флота и многим другим.

На данный момент коллекция Центрального военно-морского музея насчитывает более 800 тысяч экспонатов, по данным официального сайта музея.









Ранее Gazeta.SPb писала о том, что Несмотря на то, что музей имеет статус одного из старейших в России, его филиалы оснащены новыми технологиями, оборудованиями для интерактива и аудиовизуального контента, что привлекает к себе молодое поколение, отметил Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.Ранее Gazeta.SPb писала о том, что крейсер "Аврора" отметил свое 70-летие со дня швартовки у Петроградской набережной (Дарья Колаш, GazetaSPb)



