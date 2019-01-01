В Ленинградской области определили тренды развития предпринимательства до 2030 года

Представители бизнеса в Ленинградской области, органов власти, а также представители фондов поддержки и общественных организаций провели несколько форсайт-сессий. На них обсуждали, какие тенденции развития малого и среднего бизнеса в Ленинградской области сейчас особенно актуальны. Об этом 25 января сообщает правительство Ленобласти.



В ходе дискуссий и различных выступлений каждый участник выразил свой взгляд на развитие регионального предпринимательства. Трендами на ближайшее время стали такие области как активный рост популярности здорового образа жизни, развитие комфортной городской среды. Также называли развитие онлайн-торговли с перспективой легкого доступа к экспортным рынкам, появление сектора сортировки и переработки отходов.





Эти и, возможно, новые тенденции лягут в основу обновленной Стратегии развития малого и среднего предпринимательства Ленинградской области до 2030 года. Её представят в марте 2019 года на заседании правительства Ленобласти.



