Управляющая компания Выборгского района регулярно завышала суммы в квитанциях на квартплату

“Нарушение порядка ценообразования” - по такой административной статье теперь проходит ТСЖ “Проспект Просвещения дом 9”, сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.





В ходе разбирательства выяснилось, что в апреле 2018 года на собрании ТСЖ была утверждена смета доходов и расходом на год. В них также были указаны тарифы на содержание общего имущества, уборку и санитарную очистку земельного участка управление домом и очистку мусоропроводов.





Но с июля по декабрь 2018 года размер тарифа превышал на 1,22 руб./кв.м. Сообщается, что такой размер тарифов решением общего собрания не утверждался.





В отношении ТСЖ возбудили дело об административном правонарушении.