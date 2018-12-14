Старшему строителю предъявили обвинение по делу о взрыве на судозаводе «Алмаз»





Он обвиняется по статье «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей и смерть человека».





По версии следствия, взрыв на судозаводе произошел в результате «преступного легкомыслия» обвиняемого, который грубо нарушил правила безопасности при ведении строительных работ и не обеспечил координацию огневых и взрывоопасных работ на судне.





Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



Напомним, 11 апреля 2018 года на судостроительном заводе "Алмаз" произошло резкое воспламенение паров паровоздушной смеси с их последующим взрывом. В результате взрыва один человек погиб, одиннадцать пострадавших были госпитализированы.









СПРАВКА:





Судостроительный завод «Алмаз» в мае прошлого года заложил три корабля для погранслужбы ФСБ. Это патрульное судно ледового класса, и два пограничных сторожевых корабля проект 10410 «Светляк» заводской №313 и проекта 22460 заводской № 510. «Светлячок» предназначен для охраны морских границ, второе судно — для борьбы с терроризмом и пиратством. Завод выпускает десантные корабли на воздушной подушке , патрульные и ракетные катера. Помимо строительства фирма занимается всеми видами ремонта и модернизации кораблей.







Ранее сообщалось о том, что при взрыве газа на судостроительном заводе "Алмаз" один человек погиб, еще 11 получили различные травмы.

(Майя Брик, Gazeta.SPb)





Фото: Википедия

Старшему строителю ПАО «Судостроительная фирма "Алмаз"»предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о взрыве на судозаводе «Алмаз», сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.