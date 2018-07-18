В России после ЧМ-2018 всё ещё остаются иностранные болельщики

На 25 января в России находится 5,5 тыс иностранных граждан, попавших в Россию по паспорту болельщика. Отметим, что на 31 декабря 2018 таких граждан было 12 тыс. Таким образом, сотрудники ФСБ постепенно сокращают число нелегалов в нашей стране, а к концу марта планируется выдворить их всех. Об этом пишет «РИА Новости».





Есть несколько причин, по данным URA.RU, почему иностранные болельщики до сих пор не уехали из России. Первая – они пытаются через границу РФ проникнуть в страны Евросоюза. В частности, в Финляндию через Петербург – такие прецеденты уже были. О собенно это касается выходцев из Азии





И вторая причина – нелегалы из Латинской Америки (например, перуанцы и мексиканцы) приехали в Россию с посылом «навсегда». Некоторые уже продали все, что у них было на родине, и нашли себе здесь «русскую жену», временное жилье. Эта ситуация вызвана тем, что в своей стране у иностранцев нет работы, а в России можно получать деньги, даже просто исполняя музыку у метро.