Правительство Ленобласти выдаст многодетным семьям микроавтобусы

Бесплатно получить микроавтобус на 8 мест могут многодетные семьи в которых 7 и более детей, не достигших 18 лет, или 6 детей из которых один и более инвалиды.

Также семья должна на постоянной основе проживать в Ленобласти или Петербурге не менее 5 лет и иметь средний доход не выше 31 790 рублей на каждого члена семьи, сообщили в правительстве Ленинградской области.



Необходимые бумаги можно заполнить в офисах «Мои Документы».



Из нужных документов рекомендуют иметь при себе: заявление, паспорт, свидетельства о рождении детей, документы о составе семьи, водительское удостоверение, справки о доходах за последние 6 месяцев, а также документы об отсутствии административных правонарушений.



Заявка рассматривается «Центром социальной защиты населения» в течение 30 дней. В случае положительного решения, микроавтобус будет выдан семье в течение 1-го года.



(Егор Сомкин, Gazeta.SPb)















