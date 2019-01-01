“Пункт назначения по-русски”: в Ленобласти у лесовоза неприкрепленные бревна влетели в иномарку (ФОТО)

Инцидент с участием лесовоза, бревен и иномарки произошел около 13:00 в Ленинградкой области. О происшествии сообщают очевидцы события в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург”.





Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"/vk.com



“Лесовоз потерял бревна перед Волгово. Водители брёвна раскидали с проезжей части, проехать можно”, - пишет очевидец.





Также сообщается никто не пострадала, кроме машины, которая в момент падения бревен проезжала мимо.





Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"/vk.com



По фотографиям видно, что бревна раскиданы по всей проезжей части. На месте работают сотрудники полиции.