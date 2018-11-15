Подпольные косметологи в Гатчине вышли на встречу прокуратуре

Прокуратура Ленинградкой области вывела на чистую воду нерадивых косметологов, которые оказывали услуги в сфере косметологии незаконно, без разрешения и соответствующей лицензии.





Согласно Единому реестру лицензий Росздравнадзора ООО “Силуэт плюс” не имеет специального разрешения, то есть лицензии на осуществление медицинской деятельности.





В связи с нарушением законодательства Гатчинской городской прокуратурой в декабре 2018 года направлено заявление в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области о привлечении компании к административной ответственности.