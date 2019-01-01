Рейс в Якутск вылетом из Пулково перенесли на несколько часов

Сегодня, 24 января, самолет рейсом «Петербург – Якутск» вылетит из Пулково на шесть часов позже обычного. Так, вместо 17:00 на табло можно увидеть время 23:00. Об этом сообщает Telegram-канал «Аварийный Петербург».





Причиной задержки стала неисправность самолета. Её нашли, когда подготавливали воздушное судно к рейсу. Для устранения поломки специалистам понадобится примерно шесть часов – всё это время пассажирам придется находиться в стенах Пулково.



