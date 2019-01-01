Рассекречены документы о Дороге жизни

Тогда по железной дороге из Ленинграда на Ладожское озеро были перевезены подводные лодки «М-77» и «М-79», предназначенные для выполнения боевых задач, патрулирования и разведки. В период с июля по декабрь 1943 года подводными лодками было проведено двенадцать боевых выходов, в том числе – по высадке и съемке разведчиков в районе южнее Кексгольма и Видлицы. Кроме того, в опублокиованных документах сообащется о том, что в июне 1942 года начал работать трубопровод для подачи нефтепродуктов.



