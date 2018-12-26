На станции метро “Автово” рисовали на песке

Основное действие происходило в нижнем кассовом зале станции “Автово”, сообщает ГУП “Петербургский метрополитен”.





На большом мультимедийном экране в режиме реального времени петербургская художница Дарья Котюх в технике песочной графики нарисовала несколько картин, посвященных жизни блокадного города и его защитникам.





Также на станции выступили молодые артисты Музыкально-драматического театра и прочитали стихотворения Ольги Берггольц, Александра Прокофьева, Михаила Годенко и других авторов.