Жильцов дома на Энгельса эвакуировали из-за горящего мопеда

Сообщение о пожаре в Выборгском районе поступило на телефон экстренной службы в 12:07. Сообщалось, что горит жилой дом на проспекте Энгельсов.





Прибывшие на место пожарные нашли очаг в парадной на пятом этаже. Как выяснилось позже, пишет “Фонтанка.ру”, там был припаркован мопед одного из жильцов, они и стал причиной пожара. Спасатели вывели из квартир 12 человек для ликвидации пожара.





Силами 15 пожарных огонь, распространившийся на десять квадратов, был потушен в 12:44. О пострадавших не сообщается.