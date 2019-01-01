Суд Петербурга рассмотрит иск о банкротстве «Метростроя» в феврале





Напомним, в начале января Федеральная налоговая служба подала иск в Арбитражный суд Петербурга о признании банкротом компании "Метрострой". Фискальные органы потребовали от метростроевцев более 800 млн рублей.



Ранее сообщалось о том, что « Ранее сообщалось о том, что « Метрострой» предрекает техногенную катастрофу после решения Смольного о расторжении контрактов. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти рассмотрит банкротный иск Федеральной налоговой службы к ОАО «Метрострой» 12 февраля, сообщается в картотеке арбитражных дел.