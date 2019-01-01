Власти Петербурга обещали повторно ликвидировать стихийную свалку в Невском районе

С официальной просьбой о ликвидации несанкционированной свалки в администрацию Невского района обратились представители экологической организации “Зеленый Фронт”.





Свалка была обнаружена экоактивистами южнее путепровода Нева в районе пересечения Народной улицы и проспекта Большевиков. Ранее администрация района уже ликвидировала свалку на проспекте Большевиков, однако это не остановило организации привозить промышленные отходы и иной мусор в район.





Фото: “Зеленый Фронт”



Администрация района обратилась в полицию с просьбой установить организаторов несанкционированного размещения отходов и включить данный адрес в маршрут патрулирования. Для помощи в поиске злоумышленников активисты отправили фотографии накладных, который были также обнаружены на свалке.



