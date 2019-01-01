Сегодня
25 января, пятница
Обновлено  
Погода
+3°, влажность 69%
Завтра
Валюта
$ 65.63
€ 75.08
Вход
Регистрация
сайт для взрослых 18+
VK FACEBOOK PDA

Власти Петербурга обещали повторно ликвидировать стихийную свалку в Невском районе

13:58
Тэги: экология, нарушение, невский район
0
Комментировать
Система Orphus
Тэги: экология, нарушение, невский район



Еще на Gazeta.SPb
  • Крем от геморроя «Здоров» Крем от геморроя «Здоров»
  • Подпольные косметологи в Гатчине вышли на встречу прокуратуре
  • Самолет Рейс в Якутск вылетом из Пулково перенесли на несколько часов
  • Рассекречены документы о Дороге жизни
  • На станции метро “Автово” рисовали на песке
  • Жильцов дома на Энгельса эвакуировали из-за горящего мопеда
  • Суд Петербурга рассмотрит иск о банкротстве «Метростроя» в феврале
  • Петербургские депутаты предлагают штрафовать производителей за ложные «эко» и «био» на товарах
  • Жительница Петербурга устроила наркопритон в коммунальной квартире
  • В День освобождения Ленинграда от блокады с визитом приедет Путин
  • Жители Кировского района задыхаются от едкого запаха гари
  • Защитник «Зенита» Бранислав Иванович может перейти в «Ювентус»
Новости от партнеров
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита

Общество

Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.

Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
25 января
Житель Петербурга подозревается в том, что ударил и оскорбил сотрудника полиции
25 января
В Невском районе Петербурга задержана банда грабителей
24 января
В Невском районе трамвай сошел с рельсов и утащил за собой другой трамвай
24 января
“Солдат спит, а моточасы идут”: в Невском районе зафиксировали водителя спецтехники, который “накручивал” себе рабочие часы (ВИДЕО)
24 января
В Невском районе Петербурга мужчина устроил стрельбу после ссоры с женой
23 января
Крупная авария перекрыла движение по проспекту Александровской Фермы в Петербурге
22 января
Три компании в Невском районе Петербурга заплатили 16 млн, чтобы покрыть налоговый долг в 8 тысяч

Популярное
Посмотреть весь рейтинг
Обсуждаемое
Посмотреть весь рейтинг
Подписка
на новости
Тэги
авария авто акция вода грабеж дети дороги дтп задержания зенит кража кризис ленобласть медицина метро мигранты погода пожары полиция пострадавшие пробки следствие смерть строительство суд травмы транспорт убийство центр чп




gazeta.spb
В Ленобласти к 2025 году планируют расселить 11 тысяч человек, проживающих в аварийном жилье
В Ленобласти к 2025 году планируют расселить 11 тысяч человек, проживающих в аварийном жилье
ВРИО губернатора Петербурга Беглов попал в снежный плен
ВРИО губернатора Петербурга Беглов попал в снежный плен
Беглов попрощался с четырьмя вице-губернаторами
Беглов попрощался с четырьмя вице-губернаторами
Ленобласть вошла в топ лучших зимних курортов
Ленобласть вошла в топ лучших зимних курортов
Дрозденко озвучил причину взрыва на заводе “Полипласт С-З” в Кингисеппе
Дрозденко озвучил причину взрыва на заводе “Полипласт С-З” в Кингисеппе
Будущее наступает быстрее, чем люди успевают научиться в нем жить
Будущее наступает быстрее, чем люди успевают научиться в нем жить
Привезенные китайским модулем “Чанъэ-4” на Луну семена хлопчатника дали ростки
Привезенные китайским модулем “Чанъэ-4” на Луну семена хлопчатника дали ростки
Фотография куриного яйца набрала большего всего лайков в Instagram
Фотография куриного яйца набрала большего всего лайков в Instagram
Россиян предупредили о скором росте цен на продукты
Россиян предупредили о скором росте цен на продукты
Более двух тысяч Дедов Морозов и Снегурочек летали на самолетах «Победы» абсолютно бесплатно
Более двух тысяч Дедов Морозов и Снегурочек летали на самолетах «Победы» абсолютно бесплатно
Ученые заявили, что ожирение неблагоприятно влияет на функционирование мозга
Ученые заявили, что ожирение неблагоприятно влияет на функционирование мозга
Эксперты рассказали, какие продукты сильнее всего подорожали в 2018 году
Эксперты рассказали, какие продукты сильнее всего подорожали в 2018 году
Гендиректор Amazon Джефф Безос, богатейший человек в мире, собирается развестись
Гендиректор Amazon Джефф Безос, богатейший человек в мире, собирается развестись
Канадские ученые предположили существование параллельной Вселенной из антивещества
Канадские ученые предположили существование параллельной Вселенной из антивещества
Байопик группы Queen “Богемская рапсодия” выиграл “Золотой глобус” как лучшая драма
Байопик группы Queen “Богемская рапсодия” выиграл “Золотой глобус” как лучшая драма
В Мексике нашли алтарь бога ацтеков, который изобрел войну и накормил собой людей
В Мексике нашли алтарь бога ацтеков, который изобрел войну и накормил собой людей
Китайский луноход приземлился на луне и впервые сфотографировал ее обратную сторону
Китайский луноход приземлился на луне и впервые сфотографировал ее обратную сторону
В Америке хотят превращать мертвых в удобрения: это дешевле и экологичнее похорон
В Америке хотят превращать мертвых в удобрения: это дешевле и экологичнее похорон
Американские ученые заявляют: чтобы бросить курить — надо перестать пить
Американские ученые заявляют: чтобы бросить курить — надо перестать пить
Задержаны злоумышленники, напавшие на автозаправку в Московском районе
Задержаны злоумышленники, напавшие на автозаправку в Московском районе
Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки и сало
Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки и сало
В Британии предложили перерабатывать иголки новогодних елок
В Британии предложили перерабатывать иголки новогодних елок
Дрозденко дал предновогоднее обещание и поздравил всех с наступающими праздниками (видео)
Дрозденко дал предновогоднее обещание и поздравил всех с наступающими праздниками (видео)
Ученые считают, что походы в кино, музее и театры помогают предотвратить симптомы депрессии
Ученые считают, что походы в кино, музее и театры помогают предотвратить симптомы депрессии
Путин рассказал, какие события уходящего года стали самыми важными для России
Путин рассказал, какие события уходящего года стали самыми важными для России
Выяснилось, что «гуглят» петербуржцы во время поездок в метро
Выяснилось, что «гуглят» петербуржцы во время поездок в метро
^ Наверх