Жительница Петербурга устроила наркопритон в коммунальной квартире





Как сообщили в ведомстве, 24-летняя девушка организовала по месту жительства притон, систематически предоставляя жилье в коммунальной квартире на Заводской улице для потребления наркотических средств и психотропных веществ своим знакомым



За предоставление помещения она получала вознаграждение от посетителей в виде наркотиков.





Обвиняемой грозит до четырех лет лишения свободы.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



Ранее сообщалось о том, что Ранее сообщалось о том, что петербуржец обвиняется в контрабанде через границу сильнодействующего вещества.(Майя Брик, Gazeta.SPb)

Жительница Петербурга обвиняется по статье "Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов", сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Петербурга.