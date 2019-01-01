В День освобождения Ленинграда от блокады с визитом приедет Путин

О визите президента России в Петербург сообщает пресс-секретарь Владимира Путина Александр Песков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Пескова.





Это очень важная дата не только для всей страны, но и лично для Владимира Путина, сообщает Песков. В годовщину освобождения Ленинграда от блокады президент примет участие в нескольких мемориальных мероприятиях.





Напомним, годовщину освобождения Ленинграда от блокады Петербург отметит 27 января.