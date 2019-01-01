В Битрикс24 интегрировали скрипты обслуживания и продаж

В Битрикс24 интегрируются скрипты для обслуживания и продаж





Скрипт будет отображаться в отдельном окне Битрикс24, в карточке разговора, лида или контакта. «Это улучшение способно заметно упростить работу с клиентом», считает разработчик.





«Манго Телеком» представил интерактивные скрипты в прошлом году. Сервис стал опциональным инструментом Центра обработки вызовов, а позднее нового Контакт-центра Mango Office.



Из Контакт-центра пользователь может создавать, назначать в работу операторов и в режиме онлайн корректировать сценарии переговоров, основываясь на статистике их эффективности (Марина Тарасова, GazetaSPb)