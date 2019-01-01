Защитник «Зенита» Бранислав Иванович может перейти в «Ювентус»





Руководство итальянского клуба ищет замену на место марокканца Мехди Бенатии, который в скором времени может покинуть команду.



Отметим, что сербским футболистом также интересуется один из клубов из Саудовской Аравии. По данным портала unoportal.net, руководство клуба предлагает Ивановичу зарплату в размере 6-8 млн евро.





Кроме того, интерес в игроку проявляют клубы из Китая и Катара.





Контракт игрока с петербургским клубом заключен до лета 2019 года. Однако он может покинуть клуб, не дожидаясь окончания срока действия контракта.



Бранислав Иванович перешел в «Зенит» в 2017 году из «Челси». В этом сезоне в составе «сине-бело-голубых» 34-летний защитник сыграл 17 матчей и не набрал ни одного результативного очка.



Ранее сообщалось о том, что Ранее сообщалось о том, что «Зенит» договорился о продаже полузащитника Леандро Паредеса в «ПСЖ».(Майя Брик, Gazeta.SPb)

Центральный защитник «Зенита» Бранислав Иванович может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает «Sky Sport Italia».