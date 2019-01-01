Жители Кировского района задыхаются от едкого запаха гари

“Ищет пожарная, ищет полиция”. Так иронично написали пользователи социальных сетей в группе ”Ульянка экология” о странном и неприятном запахе, который распространяется по Кировскому району уже с вечера 24 января.

“Прошедшей ночью МО Ульянка был окутан омерзительным запахом гари. Создавалось впечатление, что горят отходы, свалки, помойки. Жалобы поступали с разных адресов от проспекта Маршала Жукова до проспекта Стачек. Люди не могли ни проветрить, ни спать. Запах оказался въедливый, цеплялся к одежде”, - пишут пользователи.





Активисты сразу же стали выяснять причины неприятного запаха и начали звонить в дежурную службу администрации Кировского района. Благодаря массовым обращениям была вызвана пожарная и полиция для обнаружения источника.





“Всю ночь стоял отвратительный удушливый запах и в районе Корзуна”, - пишет житель района





Причину “газовой камеры” ночью найти не удалось. Жители до сих пор жалуются на неприятный запах.

“На Ветеранов 104, тоже был зафиксирован сильный удушливый запах”, - делятся проблемой в социальных сетях.