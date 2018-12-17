С 1 февраля проездные билеты на пригородные поезда подорожают

Всем желающим приобрести абонементный проездной билет на поезда пригородного следования придется заплатит чуть больше, сообщает в АО “Северо-Западная пригородная пассажирская компания”.





Пассажиров предупреждаю, что изменения связаны с повышением тарифов в 2019 году для проезда пассажиров в поездах пригородного сообщения по территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей, а также Республики Карелия.





Так, с 1 февраля 2019 года изменяется стоимость абонементных проездных документов действительных для проезда на этих территориях.





. Стоимость билетов можно узнать на официальном сайте компании