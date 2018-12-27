Житель Петербурга подозревается в том, что ударил и оскорбил сотрудника полиции





Инцидент произошел 23 января в одной из парадных дома № 12/1 в 3-м Рабфаковском переулке в Невском районе Петербурга. В полицию обратилась жена дебошира и рассказала о том, что ее муж, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал стрелять из пистолета в парадной. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Во время задержания мужчина ударил старшего сержанта и оскорбил его нецензурной бранью.





Подозреваемому избрана мера пресечения, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, сообщили Gazeta,Spb в Следственном комитете Петербурга.



Расследование уголовного дела продолжается.



Ранее сообщалось о том, что Ранее сообщалось о том, что в Невском районе Петербурга мужчина устроил стрельбу после ссоры с женой. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

Следственными органами СК России по Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего мужчины, подозреваемого в применение насилия в отношении представителя власти и его оскорблении.