Бухгалтер перечислила себе 2 млн рублей работодателя и теперь будет 3 года сидеть в тюрьме

Прокуратура Санкт-Петербурга в хищении средств обвинила Марину Алешину, которая с декабря по январь 2017 года переводила на свой личный счет деньги ООО “Карибские острова” и ООО “Сигарный Дом “Гавана”.





Своими действиями она причинила материальный ущерб организациям в общей сумме более 2 миллиона рублей. Однако свою вину подсудимая не признала и пояснила, что переводить деньги ее просил работодатель.





Алешину признали виновной и назначили ей наказание в виде лишения свободы на 3 года условно с испытательным сроком на 3 года и штрафом в размере 200 тысяч рублей.