СК проводит проверку по факту гибели в «Крестах» 31-летнего заключенного

Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели арестанта в СИЗО «Кресты» в Колпино.





Тело погибшего Александра обнаружили его сокамерники и сообщили дежурным сотрудникам, сообщается в группе «Кресты ✵ СИЗО №1 в Колпино ✵ Питер», Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть арестанта.





Погибшему был 31 год. Александр был отправлен в СИЗО по решению Выборгского районного суда Петербурга. Он обвинялся в грабеже.





Известно, что накануне мужчине стало плохо и ему назначили лекарства.

Сейчас проводится доследованная проверка.



