На Народном Ополчении трое напали на мужчину, погрузили в машину и требовали деньги

Как сообщает следственный комитет России по Санкт-Петербургу, инцидент произошел возле 115 дома по проспекту Народного Ополчения. Сообщается, что нападавшие знали мужчину, но насильно поместили его в автомобиль.





Далее злоумышленники отвезли похищенного мужчину в квартиру и требовали от него 55 тысяч рублей. В тот же день соучастники были задержаны сотрудниками полиции, а потерпевший освобожден.





В отношение злоумышленников возбуждено уголовное дело.