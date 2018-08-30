20 тонн добавок для птиц из Испании “замерзли” в порту Петербурга

На контрольном ветеринарном пункте “Контейнерный терминал Санкт-Петербург” специалисты территориального Управления Россельхознадзора приостановили ввоз 20 тонн кормовой добавки для птиц “Токсибан Макс”. Партия следовала из Испании, но в ходе проверки выяснилось, что был нарушен температурный режим хранения партии.





Груз должны были доставить ООО “Тамбовская индейка”. На сегодняшний день груз остается в порту Петербурга. Задержка будет осуществляться до получения разъяснений от ветеринарной службы Испании. Также судьбу груза будут решать и по результатам лабораторных исследований.