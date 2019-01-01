В Невском районе Петербурга задержана банда грабителей

Начиная декабря прошлого года, в полиции было зафиксировано шесть обращений от жителей Санкт-Петербурга. Потерпевшие заявили, что на них были совершены разбойные нападения.



Грабители «работали» на Товарищеском и Елизаровском проспекте, улице Ольги Берггольц, улице Бабушкина, а также на проспекте Большевиков, отбирая у прохожих деньги и мобильные телефоны, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



Оперативным работникам удалось задержать четверых безработных. Всем от 28 до 30 лет. Злоумышленники арестованы, добавили в ведомстве.



По факту преступления возбуждены уголовные дела по статям 161 и 162 УК РФ.



(Егор Сомкин, Gazeta.SPb)

