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В Следственном комитете Петербурга прокомментировали предъявленное диспетчеру теплосети обвинение в гибели двух человек на Измайловском
11:47
Тэги: измайловский проспект, диспетчер, обвинение
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