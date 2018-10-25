В Следственном комитете Петербурга прокомментировали предъявленное диспетчеру теплосети обвинение в гибели двух человек на Измайловском





Диспетчера АО «Теплосеть Петербура» обвиняют в причинение смерти по неосторожности.





Обвиняемый не принял мер по выявлению причин резкого увеличения давления и резкого снижения расхода воды. Отключение участка было осуществлено только после визуального обнаружения места происшествия, тем самым им были нарушены требования Типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии тепловых сетей, утвержденной РАО «ЕЭС России», сообщили Gazeta.SPb в Следственном комитете по Петербургу.





Организационные причины инцидента связаны с ошибочными действиями диспетчера, отметили в следственных органах.





Напомним, утром 28 сентября 2018 года в подвале дома, где находится антикафе «Типичный Питер», прорвало трубу с кипятком, в результате чего двое молодых людей погибли.





Расследование уголовного дела продолжается.





Ранее сообщалось о том, что депутаты ЗакСа Петербурга вступ ились за диспетчера «Теплосети», который обвиняется в гибели посетителей кафе на Измайловском.





Депутаты считают, что виновных следует искать среди ответственных за материально-техническое содержание оборудования должностных лиц "Теплосети", а также – в организациях, проводивших экспертизу теплосети на ее пригодность к эксплуатации.





«Мы считаем несправедливым решение найти "крайнего" в лице диспетчера и завести на него уголовное дело, в то время как все действительно ответственные за этот инцидент люди продолжат занимать свои должности», - считают представители партии «Справедливая Россия».(Майя Брик, Gazeta.SPb)

В Следственном комитете Петербурга прокомментировали обвинение диспетчеру теплосети в гибели двух человек на Измайловском