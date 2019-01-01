Жителя Петербурга подозревают в похищении и убийстве мигранта

Обвинение предъявлено 50-летнему жителю Петербурга, сообщает АН “Оперативное прикрытие” со ссылкой на правоохранительные органы. Сообщается, что в ночь с 19 на 20 января ранее судимый за кражу петербуржец приехал в поселок Гарболово Всеволожского района. Зашел в квартиру, где проживал 25-летний гражданин Таджикистана и после ссоры связал мигранта.





Далее обвиняемый погрузил связанного мигранта в машину и отвез в деревню Куйвози. Когда мужчина открыл багажник, мигрант якобы попытался освободиться и убежать. Водитель снова захлопнул багажник и поехал дальше.





По версии подореваеомго в убийстве, пленник открыл багажник и сбежал. Местонахождение мигранта до сих пор неизвестно.





Следсвие рассказу не поверило и возбудило угловное дело в отношение рецидивиста.