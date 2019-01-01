За 70 бутылок нелегального алкоголя на Рылеева предприниматель заплатит 1,2 млн рублей

Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга в Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Ахмедова Гюндюз. Прокуратура Санкт-Петербурга сообщает, что в магазине “Продукты” на улице Рылеева в Центральном районе был изъят алкоголь без лицензии.





Всего было изъято 70 бутылок. Общая стоимость изъятой алкогольной продукции более 240 тыс. Рублей. Вину в совершении этого преступления подсудимый признал полностью.





Теперь предпринимателю придется заплатить 1,2 миллиона рублей за 70 бутылок нелицензированного алкоголя.