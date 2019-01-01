Потерявшегося 6-летнего мальчика выписали из петербургской больницы

Инцидент произошел в начале январе в одном из петербургских дворов, сообщают в аппарате Уполномоченного по правам ребенка Санкт-Петербурга С.Ю. Агапитово.





Мальчик заблудился и не смог найти подъезд из которого вышел. Маму мальчик быстро нашли, но ребенка пришлось госпитализировать. В больнице шестилетнего мальчика навещали родные, но ситуация вынесена на обсуждение Комиссии по делам несовершеннолетних.



