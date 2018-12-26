На станции метро “Ленинский проспект” мужчина упал под поезд

О происшествии сообщили в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург” в социальной сети “ВКонтакте”.





“На станции Ленинский проспект по направлению в Девяткино под поезд попал мужчина”, - написали очевидцы.





Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"/vk.com



В комментариях предполагают, что мужчине стало плохо или его кто-то толкнул. Также сообщается, что происшествие случилось около 08:00. В это время в вестибюле станции находили сотрудники полиции, скорой помощи и метрополитена. На данный момент движение восстановлено. Информация о состоянии здоровья мужчины уточняется.





Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"/vk.com



Ранее в Gazeta.SPb сообщала о том, что Ранее в Gazeta.SPb сообщала о том, что извращенец испугал пассажиров в петербургском метро . (Кира Ущевская, Gazeta.SPb)



